«Stamattina mi sono svegliata è ho pensato: 102 anni? Ma io non me li sento!». E forse il segreto della signora Carolina Scalfi, sta tutto lì, nel vivere la quotidianità al meglio senza pensare al tempo che si è accumulato, godendo piuttosto del presente, di una salute e una lucidità che farebbero invidia ai più.
Al ragguardevole compleanno la signora Scalfi ci è arrivata lunedì, per un inizio di settimana così nel segno della festa e della gioia, condiviso con i famigliari, don Paolo Morbio, l’assessora Laura Arici, e personale e residenti della Rsa Fiorini di Mazzano.
Nella struttura, per la precisione in uno dei mini alloggi protetti, la decana ci era arrivata all’albeggiare dell’anno che l’avrebbe poi vista raggiungere il secolo di vita e tutt’oggi vi risiede, ospite sì più anziana, ma con le stesse modalità di allora, trascorrendo il quotidiano tra un’attività del diurno e l’altra, uscite e incontri.
Nata, in casa, a Bedizzole il 23 novembre del ’24, la signora Scalfi conserva ben intatti, nella sua memoria, i ricordi dei decenni vissuti, tra i tempi bui, ristrettezze, sofferenza e tanto lavoro e i cambiamenti, i diritti conquistati, come il voto alle donne di cui, anche su queste colonne, ribadì l’importanza in occasione delle elezioni del giugno 2024, rievocando le emozioni suscitate dalla prima volta nel ’46 e di tutte quelle a seguire, alle quali non aveva ha rinunciato. E poi quelli felici del matrimonio, celebrato nel ’50 con Battista, da cui nacquero i figli Guglielmo e Nerina, per una discendenza ampliatasi negli anni a venire con nipoti e pronipoti.
«Non so come abbia fatto ad arrivare a questi 102 anni - ammette lei - ma so che sto bene, qui son servita in tutto e mi auguro di continuare così».