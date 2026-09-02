Mazzano: libri da vivere, laboratori e cura per l’ambiente in biblioteca

Storie da leggere e da ascoltare, libri da vivere, insieme all’ambiente che li custodisce, tra laboratori, attività e attenzione all’ambiente. Dopo la pausa estiva ripartono le proposte della biblioteca comunale «Franca Meo» di Mazzano.
Il primo appuntamento
Domani, giovedì 3 settembre, dalle 20, si terrà il «Biblio-Party», con reading party, presentazione delle attività della prossima stagione e, alle 20.30, il «Gruppo di lettura in giallo». Non solo, il bar sarà aperto, ci saranno i giochi in scatola a disposizione di tutti, e bimbe e bimbi potranno alimentare la «Notte dei pupazzi», portando un loro piccolo compagno di avventura a trascorrere una notte in biblioteca per poi andarlo a riprendere l’indomani.
La cultura della cura
Il 13 settembre, invece, ci sarà «Ethos. La cultura della cura», iniziativa promossa con le associazioni culturali del territorio, «per risvegliare l’attenzione verso l’ambiente e gli altri». La biblioteca sarà aperta dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, con vari appuntamenti e il mercatino del riuso e del riciclo.
Si partirà con il laboratorio creativo «A quattro mani», a cura dell'associazione Filo Rosso e pensato per nonni e bambini, e «Aver cura di sé», yoga e meditazione con Home Yoga e Benessere. Un’ora più tardi chi ha tra gli 8 e gli 11 anni potrà misurarsi con il teatro mediante «Custodi del futuro», mentre per grandi e piccoli, con Dimora Yoga, ci sarà «La cura che ci unisce». Alle 14.30, ecco le letture ad alta voce «Tante lingue, tante storie», per chi ha tra i 5 e gli 11 anni, e «Nessuno abbraccia un cactus», l’incontro di lettura condivisa con l’associazione Arrabal, mentre alle 15.30, sono previsti «Io sono foglia», il laboratorio con materiale di recupero (dai 5 agli 11 anni), e quello di disegno «I supereroi salvano il mondo?» per ragazzi dai 10 ai 15 anni.
Alle 16.30, poi, se per genitori e bambini (dai 4 anni) ci sarà «Il filo che ci lega», per i più grandi è previsto «Spazio per sé» ancora con Dimora Yoga. Durante la giornata, come detto, vi sarà il mercatino del riuso e del riciclo, e chiunque (escluso chi ha attività commerciale, è titolare di partita Iva o di attività di vendita di usato e antiquariato) potrà dare nuova vita a quanto non utilizza più (richiedendo lo spazio espositivo entro il 7 settembre, in biblioteca). È gradita la prenotazione a biblioteca@comune.mazzano.bs.it o allo 030.2121970.