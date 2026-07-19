Mazzano, incendio in un’azienda che lavora carbone vegetale

Un altro grosso incendio all’interno di un’azienda nel Bresciano. Questa volta l’allarme è scattato a Mazzano, in via Gardesana Occidentale, dove si trova una società che lavora e vende carboni attivi e vegetali.
Stando alle prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero divampatate all’interno di un capannone. Il fumo denso e scuro è stato visto a distanza di centinaia di metri. Ancora troppo presto per capire cosa abbia causato l’incendio. Sul posto stanno lavorando diverse squadre dei Vigili del fuoco.