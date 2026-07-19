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Mazzano, incendio in un’azienda che lavora carbone vegetale

Sul posto, in via Gardesana Occidentale, sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco per spegnere le fiamme
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

L'incendio a Mazzano
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L'incendio a Mazzano

Un altro grosso incendio all’interno di un’azienda nel Bresciano. Questa volta l’allarme è scattato a Mazzano, in via Gardesana Occidentale, dove si trova una società che lavora e vende carboni attivi e vegetali. 

Stando alle prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero divampatate all’interno di un capannone. Il fumo denso e scuro è stato visto a distanza di centinaia di metri. Ancora troppo presto per capire cosa abbia causato l’incendio. Sul posto stanno lavorando diverse squadre dei Vigili del fuoco.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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