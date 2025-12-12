Maxi truffa e riciclaggio: l’inchiesta stasera a «Messi a fuoco»

Torna questa sera «Messi a fuoco», la trasmissione di attualità condotta da Andrea Cittadini, in onda venerdì sera su Teletutto, dalle 20.30 alle 22. Stasera saranno due i temi centrali: l’aumento delle diseguaglianze sociali e l’inchiesta della procura di Brescia che ha svelato una rete criminale dedita alle frodi al fisco e truffe.

Divario economico e sociale

Nella prima parte si parlerà del divario economico e sociale che continua a crescere anche nel nostro territorio. Ospiti in studio: Annalisa Pasini, dottoranda di ricerca all’Università Cattolica, autrice di uno studio dal titolo «Compagni di strada»; Evasio Pasini, medico, coautore del progetto Un medico per te; Marco Fenaroli, assessore al Welfare del Comune di Brescia; Francesco Alberti, giornalista del Giornale di Brescia.

Un servizio dedicato alla Mensa Menni, che compie quest’anno 25 anni di attività, racconterà da vicino le storie e i bisogni che emergono quotidianamente dai luoghi in cui si intercetta la fragilità sociale.

L’inchiesta

La seconda parte della puntata è dedicata all’inchiesta della Procura di Brescia partita da una frode informatica a Firenze e che ha svelato un vasto sistema criminale di truffa, fatture false e riciclaggio. Saranno proposte l’intervista al procuratore capo Francesco Prete, e due interviste esclusive al questore Paolo Sartori, e al dirigente della Squadra Mobile, Gianni Di Palma.