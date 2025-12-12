Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

Maxi truffa e riciclaggio: l’inchiesta stasera a «Messi a fuoco»

Nella prima parte si parlerà invece di diseguaglianze sociali, con un servizio dedicato alla Mensa Menni
Il conduttore Andrea Cittadini - © www.giornaledibrescia.it
Il conduttore Andrea Cittadini - © www.giornaledibrescia.it
AA

Torna questa sera «Messi a fuoco», la trasmissione di attualità condotta da Andrea Cittadini, in onda venerdì sera su Teletutto, dalle 20.30 alle 22. Stasera saranno due i temi centrali: l’aumento delle diseguaglianze sociali e l’inchiesta della procura di Brescia che ha svelato una rete criminale dedita alle frodi al fisco e truffe.

Divario economico e sociale

Nella prima parte si parlerà del divario economico e sociale che continua a crescere anche nel nostro territorio. Ospiti in studio: Annalisa Pasini, dottoranda di ricerca all’Università Cattolica, autrice di uno studio dal titolo «Compagni di strada»; Evasio Pasini, medico, coautore del progetto Un medico per te; Marco Fenaroli, assessore al Welfare del Comune di Brescia; Francesco Alberti, giornalista del Giornale di Brescia.

Un servizio dedicato alla Mensa Menni, che compie quest’anno 25 anni di attività, racconterà da vicino le storie e i bisogni che emergono quotidianamente dai luoghi in cui si intercetta la fragilità sociale.

L’inchiesta

La seconda parte della puntata è dedicata all’inchiesta della Procura di Brescia partita da una frode informatica a Firenze e che ha svelato un vasto sistema criminale di truffa, fatture false e riciclaggio. Saranno proposte l’intervista al procuratore capo Francesco Prete, e due interviste esclusive al questore Paolo Sartori, e al dirigente della Squadra Mobile, Gianni Di Palma.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Messi a fuocoOpera di Santa Maria del Fiore onlusMensa MenniBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario