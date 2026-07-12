Maxi incendio in un’azienda a Lonato: a fuoco un capannone

Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi alla Valli spa di Lonato, azienda che si trova a ridosso della tangenziale in direzione Castiglione. Una densa colonna di fumo, visibile anche a grande distanza, si è alzata dal capannone dove, secondo le prime informazioni, erano stoccati scarti di materiale vegetale e plastica.
Sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area, nonché il mezzo aeroportuale Efestus. Presenti anche i Carabinieri e il sindaco Nicola Bianchi, che sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione. Giunto sul posto anche personale dell’Arpa.
Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. Tra le prime ipotesi al vaglio ci sarebbe quella dell’autocombustione del materiale depositato all’interno del capannone.