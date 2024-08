Maxi incendio a Verolanuova: sotto esame Arpa gli inquinanti sprigionati dalla combustione

I tecnici del dipartimento di Brescia dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente stanno intervenendo a Verolanuova in seguito al grosso incendio che ha coinvolto l’azienda Faerch di Verolanuova, specializzata nella produzione di imballaggi alimentari.

Nello specifico i tecnici hanno attivato il Gruppo specialistico di contaminazione atmosferica e posizionato un campionatore ad alto volume per il monitoraggio in continuo degli inquinanti. Sono in corso monitoraggi focalizzati sugli inquinanti tipici della combustione dei materiali stoccati nel magazzino. Il monitoraggio proseguirà per tutta la giornata. Al momento le squadre dei Vigili del Fuoco stanno ancora operando per lo spegnimento definitivo dell’incendio.