Maxi incendio nella notte alla Faerch di Verolanuova

Maxi incendio nella notte alla Faerch, ex Sirap di Verolanuova, azienda specializzata nella realizzazione di materiali di polistirolo per alimenti. Ingentissi i danni.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. L’incendio, in base ad una prima ricostruzione, si sarebbe originato da un magazzino di stoccaggio bobine e di materiale plastico.

Le fiamme sono partite da un magazzino di stoccaggio bobine - © www.giornaledibrescia.it

Il rogo si è esteso molto rapidamente avvolgendo nelle fiamme l’intero capannone, poi collassato. Fortunatamente non ci sono feriti, perché l’attività era ferma per ferie. L’azienda avrebbe dovuto riaprire questa mattina alle 6.

L’intervento

L’intervento è andato avanti tutta la notte e le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. Massiccio il dispiegamento di forze da parte dei vigili del fuoco intervenuti con 14 squadre complete, quattro autobotti, due autoscale e la chilolitrica, oltre a un carro aria per il ripristino delle bombole delle autorespiratori degli operatori A breve è atteso il Gruppo operativo speciale che dovrà mettere in sicurezza la struttura crollata.

Sul posto anche i Carabinieri della Radiomobile e della Stazione di Verolanuova, il personale sanitario come presidio medico. Per la grande quantità di fumo sprigionato nella combustione di materiale plastico anche il personale Arpa sta intervenendo per le verifiche del caso.

Il precedente

Nel settembre dello scorso anno si registrò nell’azienda di via Circonvallazione un altro grosso incendio. In quell’occasione dieci persone rimasero intossicate dal fumo.