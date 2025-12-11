Giornale di Brescia
﻿Cronaca

Maxi frode fiscale: altre 14 condanne, confische per 38 milioni

Pierpaolo Prati
Anche nove assoluzioni nel processo cui è approdata l’inchiesta partita dalla scoperta di pacchi di denaro sepolti in giardino
Un tesoretto in giardino: il punto in cui erano stati nascosti 15 milioni di euro © www.giornaledibrescia.it
Quattordici condanne tra i due e i quattro anni. Confische per poco meno di 38 milioni di euro. Ma anche nove assoluzioni. Questo il bilancio con il quale si è concluso il processo abbreviato a carico dei 23 imputati raggiunti dalle indagini della Guardia di Finanza sulla maxifrode fiscale emersa, insieme ai 15 milioni di euro che ci aveva interrato, dal giardino di Giuliano Rossini, l’imprenditore del settore dei metalli alla ribalta delle cronache nel 2019 per aver seminato in cortile parte de

