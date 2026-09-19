Va in auto al suo matrimonio e fa un incidente, ma si sposa lo stesso

Doveva essere il giorno delle nozze, si è trasformato per qualche minuto in un momento di grande paura. Lo sposo e gli altri quattro occupanti dell’auto coinvolta nell’incidente, tutti residenti tra Brescia città e hinterland, stavano raggiungendo Martignana di Po (in provincia di Cremona) proprio per il matrimonio, in programma al Tempio Sikh.
Alla fine, fortunatamente, il bilancio dello scontro non è risultato grave: quattro persone sono state accompagnate in ospedale per accertamenti, mentre lo sposo è rimasto praticamente illeso. E così, dopo lo spavento, la cerimonia si è tenuta comunque.
Fuori strada
L’incidente è avvenuto sabato mattina, poco dopo le 8.30, lungo l’Asolana, proprio davanti al Tempio Sikh. Coinvolte una Fiat Tipo e una Suzuki Vitara. La prima vettura, che trasportava cinque persone di origine indiana, è finita ruote all’aria nel fossato a lato della carreggiata. Alla guida c’era lo sposo, un giovane del 2002, che stava accompagnando il gruppo verso il luogo in cui avrebbe dovuto celebrarsi il matrimonio.
La dinamica
Secondo una prima ricostruzione, la Tipo proveniva da San Giovanni in Croce e aveva iniziato la manovra per svoltare a sinistra e raggiungere l’area del tempio. Proprio in quel momento si è verificato lo scontro con la Vitara, che arrivava dalla direzione opposta: la causa del sinistro sarebbe da ricercare in una mancata precedenza.
Nell’impatto lo sposo è rimasto praticamente illeso, così come il conducente della Suzuki Vitara. Per gli altri quattro occupanti della Tipo, invece, è stato necessario il trasferimento in ospedale per gli accertamenti sanitari. Si tratta di due uomini e due donne, parenti dello sposo: nessuno, fortunatamente, avrebbe riportato conseguenze gravi e per questo il matrimonio non è stato rinviato.