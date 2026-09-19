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Materiale scolastico contraffatto, sequestrati oltre 286mila articoli

Controlli a tappeto in provincia della Guardia di finanza in occasione dell’inizio della scuola: in totale sono 580mila i prodotti sequestrati. Le contestazioni amministrative vanno da circa 9.300 a 219mila euro
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

Uno dei controlli della Guardia di finanza
Uno dei controlli della Guardia di finanza

Oltre 286mila articoli destinati alla scuola e alla cancelleria, tra quaderni, penne, matite, astucci, righelli e accessori da disegno, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Brescia nell’ambito dei controlli intensificati in vista dell’avvio dell’anno scolastico. Complessivamente sono oltre 580mila i prodotti sequestrati perché privi dei requisiti di sicurezza o contraffatti.

Città e provincia

I controlli hanno interessato 17 esercizi commerciali in diversi Comuni della provincia, tra cui Brescia, Bagnolo Mella, Bedizzole, Breno, Lonato, Manerba e Rovato. Le Fiamme gialle hanno riscontrato, tra le altre irregolarità, l’assenza delle indicazioni obbligatorie in italiano, delle informazioni su produttori e importatori e delle avvertenze d’uso.

In due negozi, a Breno e Brescia, sono stati inoltre sequestrati circa 9.100 articoli con marchi contraffatti. Due persone sono state denunciate per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Le contestazioni amministrative vanno da circa 9.300 a 219mila euro.

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