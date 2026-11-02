Materiale pedopornografico, resta in carcere il poliziotto arrestato

L’agente, in servizio alla Stradale di Brescia, era stato arrestato giovedì dai colleghi della Postale: nel telefono e nel computer in suo possesso sarebbero state individuate diverse migliaia di fotografie e filmati

Pierpaolo Prati Giornalista 02 novembre 2026 1 ' di lettura