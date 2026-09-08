Manzoni: «8.771 tablet del referendum sull’autonomia lombarda ancora fermi»

Quasi nove anni dopo la consultazione i dispositivi non sono ancora stati piazzati: il soggetto che si era aggiudicato l’intero stock di 9mila dispositivi non li ha ritirati e il vicesindaco di Brescia ironizza sui social

08 settembre 2026 1 ' di lettura

Uno dei tablet usati per votare - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti tabletreferendum autonomiaBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...