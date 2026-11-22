Una nuova sezione primavera per potenziare l’offerta dei servizi dedicati ai bambini più piccoli. Il Comune di Manerbio ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione e adeguamento degli spazi della Fondazione nido e scuola dell’infanzia Ferrari, in via Solferino, che consentiranno di realizzare una quarta sezione dedicata ad accogliere altri venti bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.
L’intervento prevede un investimento complessivo di 200mila euro, stanziati con fondi statali, e nasce dalla volontà di ampliare la ricettività della struttura, dando una risposta concreta a una domanda di servizi per la prima infanzia in costante crescita. «Con la nuova sezione – precisa il sindaco Paolo Vittorielli – sarà quindi possibile mettere a disposizione ulteriori venti posti, ampliando l’offerta educativa rivolta alle famiglie del territorio».
Il progetto non comporterà modifiche strutturali all’edificio né cambiamenti all’aspetto esterno della scuola. I lavori si concentreranno principalmente sulla riorganizzazione e sull’adeguamento degli spazi interni, con nuove partizioni e una diversa distribuzione funzionale degli ambienti, oltre al rinnovo e al potenziamento di alcune dotazioni impiantistiche.
Le novità
Tra gli interventi previsti figura l’adeguamento dell’impianto di climatizzazione: il riscaldamento continuerà a essere garantito dall’attuale caldaia a gas metano e dai radiatori esistenti, ai quali si aggiungeranno due nuovi elementi radianti. Sarà inoltre installata una pompa di calore che alimenterà quattro unità interne, destinate al raffrescamento degli ambienti interessati dai lavori, una al piano rialzato e tre al primo piano.
Previsto anche il rinnovamento dell’impianto elettrico, con la sostituzione degli attuali apparecchi illuminanti al neon con dispositivi a led. Una soluzione che permetterà di migliorare la qualità dell’illuminazione, ridurre i consumi energetici e semplificare la gestione degli impianti. Nel sottotetto, sopra le nuove aule e i servizi, sarà inoltre posato uno strato isolante per migliorare il comfort climatico degli ambienti sottostanti.
Per quanto riguarda il cronoprogramma, l’avvio del cantiere è previsto entro la fine del 2026, mentre la conclusione delle opere è programmata entro aprile 2027. Seguirà la fase di collaudo, per verificare la corretta esecuzione degli interventi e la piena funzionalità degli spazi rinnovati. «Un investimento – conclude il primo cittadino – che punta dunque a potenziare i servizi educativi per la fascia più piccola della popolazione, aumentando la disponibilità di posti e offrendo nuove opportunità alle famiglie manerbiesi».