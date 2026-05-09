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Manerbio, lite in centro: un uomo colpito alla testa con una bottiglia

È successo ieri sera in via San Martino, una zona finita più volte al centro delle polemiche per l’insicurezza e il degrado: i carabinieri hanno portato in caserma due uomini
Alessandra Portesani
Lite violenta in centro a Manerbio
Lite violenta in centro a Manerbio

Violenta lite ieri sera, venerdì 8 maggio, nel centro di Manerbio, in via San Martino, dove un uomo è stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro, mentre altre due persone, entrambe tunisine, sono state portate via in manette dai carabinieri intervenuti sul posto.

La vicenda

La vittima, uno straniero, è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata in ospedale in codice giallo, dove i medici gli hanno applicato diversi punti di sutura.

L’episodio si è verificato intorno alle 21.30. Secondo quanto raccontato dalle numerose persone scese in strada dopo aver sentito le urla provenire dalla via, tutto sarebbe nato all’esterno del negozio situato sotto il condominio di via San Martino. Alcuni uomini si trovavano lì quando, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe scoppiata una discussione degenerata rapidamente.

La bottiglia di vetro e il sangue in via San Martino
La bottiglia di vetro e il sangue in via San Martino

Dalle parole si sarebbe passati ai fatti nel giro di pochi minuti: uno di questi con una bottiglia di vetro che aveva in mano avrebbe colpito violentemente alla testa il rivale che si è accasciato sanguinante davanti ai presenti.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Manerbio, gli agenti della Polizia locale e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima del trasferimento in ospedale. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

La rabbia dei residenti

«Non c’è pace in via a San Martino e la situazione, al posto che migliorare sta degenerando», questo l’intervento dei residenti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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