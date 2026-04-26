Manerbio, controlli in centro: una denuncia per spaccio di droga

Controlli nel centro di Manerbio: i carabinieri hanno denunciata una persona per spaccio di sostanze stupefacenti. Proseguono i servizi straordinari sul territorio disposti dalla Compagnia Carabinieri di Verolanuova, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e la persona, con particolare attenzione allo spaccio di droga, ai furti in abitazione e al degrado urbano.

I servizi

L’attività, svolta nella serata del 24 e nella notte del 25 aprile nel centro abitato di Manerbio, ha interessato in particolare via San Martino, vicolo Venezia, via Matteotti, piazza Falcone e le principali vie e piazze cittadine, dove le pattuglie hanno intensificato la vigilanza nelle fasce orarie più sensibili. Al servizio hanno preso parte militari di Manerbio, Leno, Pontevico e Gambara, con il supporto del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Verolanuova. Nel corso delle operazioni sono stati effettuati controlli mirati nelle aree ritenute più esposte, nonché posti di controllo lungo le principali arterie stradali.

I numeri

Il bilancio complessivo evidenzia: 69 persone identificate, 13 veicoli controllati e 3 esercizi pubblici ispezionati. Tre persone sono state segnalate alla Prefettura di Brescia quali assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto trovati in possesso di modiche quantità di hashish. A uno dei tre è stata anche ritirata la patente di guida.

Un uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio: aveva circa 5 grammi di cocaina, suddivisi in 9 dosi, ritenute destinate all’attività di spaccio. La sostanza è stata sequestrata.