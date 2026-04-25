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Manerbio, coppia si schianta con la moto: grave il conducente

Simone Bracchi
L’incidente è avvenuto sulla Sp668: stando alle prime ricostruzioni il marito, alla guida della due ruote, potrebbe aver accusato un malore
Sul posto è atterrato l'elisoccorso (foto d'archivio)
Sul posto è atterrato l'elisoccorso (foto d'archivio)
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Grave incidente questa mattina a Manerbio, sulla Sp668, dove una coppia – marito e moglie – si è schianta con la moto contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Verolanuova e stando alle prime ricostruzioni i due avrebbero fatto tutto da soli: probabile si tratti di un malore del conducente, un uomo di circa 60 anni, anche se al momento non si escludono altre ipotesi come quella della distrazione.

Quando sul posto sono intervenuti i soccorsi, il motociclista era cosciente, ma viste le ferite riportate è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso al Civile

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