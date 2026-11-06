Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBassa

Manerbio, blitz antidroga nelle case comunali in centro

L’operazione ha portato a un arresto e a due denunce: le abitazioni si trovano in uno stabile limitrofo alla casa di riposo
Un'auto dei carabinieri
Un'auto dei carabinieri

Maxi operazione antidroga dei carabinieri di Manerbio, che hanno arrestato un uomo originario del Gambia e denunciato a piede libero altre due persone, un uomo e una donna, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz è scattato all’interno delle case comunali situate nel centro del paese, in uno stabile limitrofo alla casa di riposo.

L’operazione

A finire in manette è stato un cittadino straniero, del Gambia, trovato in possesso di quasi mille euro in contanti e di alcune decine di dosi tra cocaina e hashish, già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato della droga. Nel corso della stessa operazione, i carabinieri hanno denunciato a piede libero anche un uomo marocchino e una donna indiana, entrambi residenti nello stesso stabile, ritenuti coinvolti in un’attività di spaccio. Particolarmente significativo il luogo in cui è scattato il blitz: le case comunali nel cuore di Manerbio, a pochi passi dalla struttura che ospita la casa di riposo. Un contesto abitativo centrale nel quale i militari hanno concentrato i controlli che hanno portato all’arresto e alle due denunce. Nella mattinata odierna si è svolta l’udienza per direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
blitz antidrogaManerbio
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...