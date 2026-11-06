Manerbio, blitz antidroga nelle case comunali in centro

Maxi operazione antidroga dei carabinieri di Manerbio, che hanno arrestato un uomo originario del Gambia e denunciato a piede libero altre due persone, un uomo e una donna, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz è scattato all’interno delle case comunali situate nel centro del paese, in uno stabile limitrofo alla casa di riposo.
L’operazione
A finire in manette è stato un cittadino straniero, del Gambia, trovato in possesso di quasi mille euro in contanti e di alcune decine di dosi tra cocaina e hashish, già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato della droga. Nel corso della stessa operazione, i carabinieri hanno denunciato a piede libero anche un uomo marocchino e una donna indiana, entrambi residenti nello stesso stabile, ritenuti coinvolti in un’attività di spaccio. Particolarmente significativo il luogo in cui è scattato il blitz: le case comunali nel cuore di Manerbio, a pochi passi dalla struttura che ospita la casa di riposo. Un contesto abitativo centrale nel quale i militari hanno concentrato i controlli che hanno portato all’arresto e alle due denunce. Nella mattinata odierna si è svolta l’udienza per direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto.