A Manerbio i Batmen suonano i migliori anni della loro vita
La band sarà giovedì 30 aprile al teatro Politeama: celebrerà con un concerto i 60 anni di attività
Umberto Scotuzzi
La band di Manerbio «I Batmen» - © www.giornaledibrescia.it
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