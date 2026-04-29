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A Manerbio i Batmen suonano i migliori anni della loro vita

La band sarà giovedì 30 aprile al teatro Politeama: celebrerà con un concerto i 60 anni di attività
Umberto Scotuzzi
La band di Manerbio «I Batmen» - © www.giornaledibrescia.it
La band di Manerbio «I Batmen» - © www.giornaledibrescia.it

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