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Manerbio, altro bar chiuso temporaneamente per motivi di pubblica sicurezza

Si tratta del secondo caso in pochi giorni: al locale sono stati apposti i sigilli per 10 giorni
Alessandra Portesani
Il bar su cui sono stati apposti i sigilli
Il bar su cui sono stati apposti i sigilli

Manerbio, due bar chiusi in una settimana: sigilli dei carabinieri a due locali. L’ultimo caso riguarda un locale situato nel centro storico, dove i carabinieri hanno apposto i sigilli, lunedì, per 10 giorni. Pochi giorni prima era toccato a un altro esercizio pubblico, un bar situato alla periferia del paese.

Il motivo che ha portato alla chiusura delle due attività è il medesimo: un provvedimento adottato per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, dopo gli accertamenti svolti dai militari dell’Arma. Il primo locale, alla periferia del paese, era stato chiuso perché frequentato da pregiudicati. Due episodi ravvicinati che riportano l’attenzione sul tema della sicurezza e dei controlli nei pubblici esercizi del territorio.

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