Manerbio, chiusura temporanea per un bar frequentato da pregiudicati

Il provvedimento della Questura di Brescia è stato eseguito dai Carabinieri di Manerbio: la sospensione della licenza per la somministrazione per alimenti e bevande ha portato, conseguentemente, alla chiusura dell’attività

Alessandra Portesani 03 luglio 2026 1 ' di lettura

La sospensione temporanea dell'attività Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti chiusura barManerbio Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...