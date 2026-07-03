Manerbio, chiusura temporanea per un bar frequentato da pregiudicati

Manerbio, chiuso per 15 giorni un bar poco distante dal casello dell’autostrada: arriva il provvedimento del Questore per motivi di ordine pubblico. L’esecuzione del provvedimento è stata affidata ai carabinieri della Stazione di Manerbio, che hanno notificato la sospensione temporanea della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, con la conseguente chiusura dell’attività. La decisione è maturata al termine di un’articolata attività di controllo e monitoraggio svolta dai militari dell’Arma. Gli accertamenti hanno portato alla proposta di sospensione dopo alcune attività condotte dai Carabinieri della stazione di Manerbio.
Gli accertamenti
Dagli accertamenti è emerso che il locale sarebbe diventato, nel tempo, abituale punto di ritrovo di persone gravate da precedenti penali e di polizia, con possibili ripercussioni sull’ordine e sulla sicurezza pubblica. Il provvedimento, di natura preventiva e amministrativa, ha l’obiettivo di interrompere situazioni ritenute potenzialmente pregiudizievoli per l’incolumità, la tranquillità e la sicurezza dei cittadini, evitando il protrarsi di contesti che potrebbero favorire la commissione di reati. La sospensione della licenza avrà una durata di 15 giorni, periodo durante il quale il pubblico esercizio dovrà rimanere chiuso.