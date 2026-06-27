Manerba, trovato un ordigno bellico sulla passeggiata di Porto Torchio

A notarlo è stato un passante, che ha dato l’allarme: da Cremona è in arrivo il personale specializzato del 10° Reggimento Genio Guastatori

Alice Scalfi 27 giugno 2026

Una veduta di Manerba - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti ordigno bellicobomba a manoManerbaPorto Torchio Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...