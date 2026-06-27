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Manerba, trovato un ordigno bellico sulla passeggiata di Porto Torchio

A notarlo è stato un passante, che ha dato l’allarme: da Cremona è in arrivo il personale specializzato del 10° Reggimento Genio Guastatori
Alice Scalfi
Una veduta di Manerba - © www.giornaledibrescia.it
Una veduta di Manerba - © www.giornaledibrescia.it

Un ordigno bellico è stato segnalato questa mattina lungo la passeggiata di Porto Torchio, a Manerba. A notarlo è stato un passante, che ha dato l’allarme. Secondo una prima valutazione potrebbe trattarsi di una bomba a mano, ma saranno gli artificieri dell’Esercito a stabilirne con precisione la natura.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, mentre da Cremona è in arrivo il personale specializzato del 10° Reggimento Genio Guastatori per la messa in sicurezza dell’area e il recupero dell’ordigno.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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ordigno bellicobomba a manoManerbaPorto Torchio
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