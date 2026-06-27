Manerba, trovato un ordigno bellico sulla passeggiata di Porto Torchio

Un ordigno bellico è stato segnalato questa mattina lungo la passeggiata di Porto Torchio, a Manerba. A notarlo è stato un passante, che ha dato l’allarme. Secondo una prima valutazione potrebbe trattarsi di una bomba a mano, ma saranno gli artificieri dell’Esercito a stabilirne con precisione la natura.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, mentre da Cremona è in arrivo il personale specializzato del 10° Reggimento Genio Guastatori per la messa in sicurezza dell’area e il recupero dell’ordigno.