Valtenesi, sventato furto di ottone in un’azienda: dipendente arrestato

In manette è finito un uomo di 33 anni, che stava rubando 140 chilogrammi di ottone: a chiamare i carabinieri è stato un altro dipendente della stessa azienda

Simone Bracchi Giornalista 18 giugno 2026 1 ' di lettura