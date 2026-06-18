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Valtenesi, sventato furto di ottone in un’azienda: dipendente arrestato

In manette è finito un uomo di 33 anni, che stava rubando 140 chilogrammi di ottone: a chiamare i carabinieri è stato un altro dipendente della stessa azienda
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Barre di ottone
Barre di ottone

Sono intervenuti velocemente sul posto, riuscendo a sorprendere il ladro e a sventare il furto. Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri di Manerba del Garda hanno tratto in arresto un 33enne albanese, dipendente di un’azienda della Valtenesi operante nel settore della lavorazione dei metalli. La stessa azienda che l’uomo stava derubando. Il bottino? Ben 140 chilogrammi di ottone. 

L’intervento dell’Arma

I militari sono intervenuti a seguito della tempestiva segnalazione di un lavoratore della stessa ditta che, insospettito dai movimenti inconsueti del collega, ha chiamato il 112, riferendo di averlo notato mentre si appropriava di materiale appartenente all’azienda. I carabinieri hanno effettuato un rapido controllo nello stabilimento, che ha consentito di sorprendere il dipendente mentre cerava di nascondere la refurtiva all’interno della propria auto, nel tentativo di allontanarla dall’azienda.

Il 33enne è stato arrestato per il reato di furto aggravato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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