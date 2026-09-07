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Manerba, cade dal motorino e si ferisce all’addome: grave un sessantenne

L’incidente si è verificato poco prima delle 16 in corso Europa: vista la gravità del trauma l’uomo è stato trasportato in elisoccorso in Poliambulanza
Alice Scalfi
Elisoccorso in nazione (foto d'archivio) - © www.giornaledibrescia.it
Elisoccorso in nazione (foto d'archivio) - © www.giornaledibrescia.it

Ha perso il controllo del motorino ed è finito a terra, riportando una seria lesione all’addome. Un sessantenne di origine straniera, ma di casa nella zona, è ricoverato in gravi condizioni alla Poliambulanza di Brescia dopo la brutta caduta che l’ha visto coinvolto questo pomeriggio a Manerba.

La dinamica

L’incidente si è verificato poco prima delle 16 in corso Europa, non lontano dal porto Torchio. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo e cadendo sull’asfalto. Il ferito è stato soccorso da un’ambulanza di Valtenesi Soccorso e dall’auto medica. Vista la gravità del trauma è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, che lo ha trasferito in codice rosso alla Poliambulanza.

Le sue condizioni restano serie, ma non dovrebbe essere in imminente pericolo di vita. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale dell’Unione dei Comuni della Valtenesi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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incidente motoelisoccorsoPoliambulanza
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