Era stato condannato in via definitiva in Romania a tre anni e un mese di carcere per aver turbato l’ordine e la sicurezza pubblica. Un romeno di 33 anni, residente nel Bresciano, è stato arrestato nei giorni scorsi dalla Volante della Questura in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dal Tribunale di Bacău.
Le autorità romene avevano disposto il suo arresto per consentirne la consegna dopo la condanna definitiva. Una volta ricevuta la conferma che l’uomo era ancora ricercato, il Servizio per la Cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell’Interno ha attivato i contatti con le autorità romene.
In carcere
I poliziotti lo hanno individuato e arrestato. Dopo le procedure di identificazione, il 33enne è stato accompagnato in carcere a Brescia, dove si trova a disposizione della Corte d’Appello in attesa della consegna alla Romania.
Il questore Paolo Sartori ha richiamato l’importanza della collaborazione tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie dei diversi Paesi, che permette di dare esecuzione ai provvedimenti di arresto anche oltre i confini nazionali.