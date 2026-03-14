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Manca il piano di emergenza: chiuso il Plaza di Roè Volciano

Il provvedimento del questore dopo gli accertamenti dei Vigili del fuoco sulla discoteca. Nelle stesse ore controlli di Polizia e Carabinieri in tutto il Garda
Controlli interforze in un locale
Controlli interforze in un locale
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La mancanza di un piano di emergenza e gravi carenze nei controlli periodici degli impianti hanno portato alla chiusura immediata della discoteca Plaza di Roè Volciano. Uno stop immediato alle attività, disposto dal Questore, e in vigore fino a quando non saranno svolti i necessari adempimenti.

Il provvedimento è scattato durante una vasta operazione di controllo interforze sul Garda che ha visto impegnati anche i Vigili del fuoco e il Nucleo ispettorato del lavoro dei Carabinieri. Nel locale i tecnici hanno riscontrato l'assenza delle misure organizzative minime per la gestione delle criticità, disponendo la sospensione dell’attività fino alla completa messa a norma della struttura per garantire l’incolumità di dipendenti e clienti.

L’operazione

Nelle stesse ore la Guardia di Finanza ha svolto nella stessa zona controlli sul fronte occupazionale in diversi locali. Le Fiamme Gialle hanno individuato quattro lavoratori privi di regolare contratto di assunzione, procedendo a sanzionare amministrativamente due datori di lavoro per l'impiego di personale in nero. L'operazione complessiva, disposta dal questore di Brescia Paolo Sartori a seguito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha interessato i comuni di Montichiari, Desenzano, Lonato, Salò e Roè Volciano, coinvolgendo Polizia di Stato, Carabinieri, Ats e Polizia Locale.

A Montichiari è stato rintracciato un senegalese di 57 anni, irregolare e con numerosi precedenti, colpito da un ordine di allontanamento dal territorio nazionale insieme a un diciottenne trovato in possesso di hashish. I Carabinieri di Desenzano hanno inoltre denunciato a piede libero un soggetto trovato in possesso di tre coltelli e 20 grammi di droga, mentre i controlli stradali hanno portato all'elevazione di diverse contravvenzioni, tra cui una per guida in stato di alterazione psicofisica.

In totale, le forze dell'ordine hanno identificato 150 persone e ispezionato 12 esercizi pubblici e 114 veicoli. Al termine delle attività, il Questore ha adottato due espulsioni, tre fogli di via obbligatori, tre avvisi orali e un Daspo urbano (Dacur). Come sottolineato dal questore Sartori, questi servizi sistematici mirano a consolidare la presenza dello Stato sul territorio e a promuovere una sicurezza integrata e partecipata in stretta collaborazione con i sindaci locali.

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