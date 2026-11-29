La Caspolada al chiaro di luna di Vezza d’Oglio non compirà un quarto di secolo. Quasi come un fulmine a ciel sereno, venerdì è arrivata la notizia che nessuno si aspettava: nel 2027 uno degli eventi più attesi dell’inverno in Alta Valcamonica non si farà. Ad annunciarlo, attraverso un comunicato firmato dal presidente Diego Occhi, è stato il comitato organizzatore, che ha motivato la sofferta decisione con le scarse precipitazioni nevose degli ultimi anni, che non consentirebbero più di garantire gli standard qualitativi e di sicurezza che hanno sempre contraddistinto la manifestazione.
Un annuncio che ha suscitato grande amarezza, testimoniata da tanti messaggi e commenti sui social. Tanti sono gli appelli affinché il comitato torni sui propri passi, tra chi propone di proseguire con una camminata in notturna, come avvenuto negli ultimi anni e come permette il regolamento, e chi si interroga sulle ragioni di un annullamento così inatteso. Davvero è soltanto questione di neve? Tra le ipotesi, qualcuno avanza la diminuzione dei volontari, la volontà di costituire un’associazione autonoma cui affidare la gestione dell’evento o altre difficoltà organizzative non esplicitate nel comunicato. Resta però un segno meno tra le peculiarità di Vezza e dell’alta Valcamonica, che difficilmente sarà recuperabile dopo un anno di stop.
La storica ciaspolata
Nata nel 2001 per promuovere turisticamente l’alta Valle, la Caspolada partì con 350 partecipanti, saliti a 2.550 nel 2004, superando quota 4mila nel 2008 e raggiungendo il record di 4.503 nel 2015, ospitando anche nel 2016 i Campionati mondiali di racchette da neve. Dopo lo stop per il covid, nel 2023 si tornò a 4mila iscritti, scesi a 2.600 nel 2024 e a 2mila lo scorso febbraio, con presenze da 50 province italiane e dieci Paesi stranieri. Numeri ancora ragguardevoli, nonostante la mancanza di neve avesse trasformato più volte la Caspolada in una passeggiata.
Il comitato annuncia ora un’assemblea pubblica per raccogliere proposte e ripensare la formula dell’evento. La speranza di molti è che non si debba rinunciare a una tradizione che ha fatto conoscere Vezza ben oltre i confini camuni.