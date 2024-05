Maltrattamenti e lesioni sulla convivente, 40enne arrestato a Montichiari

Un altro caso di Codice Rosso nel Bresciano. Nella mattinata di martedì un uomo è stato fermato a Montichiari per maltrattamenti e lesioni nei confronti della convivente. Ad avvertire le forze dell'ordine è stato un passante, che ha assistito alla lite e ha composto il numero per le emergenze.

L'arresto in flagranza è stato eseguito dagli agenti della Polizia locale del comune della Bassa, e in seguito il pm ha disposto il trasferimento in carcere del 40enne.