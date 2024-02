A Brescia ci sono tre casi da Codice Rosso al giorno

Da inizio 2024 sono 164 i nuovi procedimenti aperti per violenza sessuale, stalking e violenza domestica. La Procura ne ha definiti 91, 18 sono stati archiviati

2 ' di lettura

Codice rosso, tre casi al giorno

Non si ferma l’emergenza per la violenza di genere e i reati che configurano il cosiddetto «codice rosso». Anche in questi primi 50 giorni del 2024 infatti si sono registrati una media di oltre tre episodi al giorno con un totale, aggiornato al 19 febbraio, che segna 164 nuovi procedimenti aperti al tribunale di Brescia dal primo gennaio 2024. Una situazione che purtroppo dura da tempo se si considera che dal primo gennaio del 2023 alla stessa data, e sono circa 415 giorni, sono stati aperti 1.5