Maltempo, allerta arancione nel Bresciano: pioggia, vento e addio caldo

Il gran caldo ha le ore contate anche nel Bresciano. Dopo una lunga serie di giornate con temperature decisamente superiori alla media del periodo, tra stasera, martedì, e domani, mercoledì, è atteso un netto cambiamento delle condizioni meteorologiche. La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta arancione per il rischio di temporali su parte della provincia.
Secondo le previsioni di Meteopassione, le prime avvisaglie del peggioramento potrebbero arrivare già stasera. Dalle 20 non è esclusa la formazione di rovesci e temporali sparsi, che potrebbero raggiungere anche le zone di pianura. Attenzione soprattutto al vento: saranno possibili raffiche forti e improvvise in corrispondenza delle celle temporalesche.
Mercoledì la fase più instabile
La giornata più perturbata sarà però quella di mercoledì. Fin dal mattino potranno svilupparsi rovesci e temporali diffusi sia in pianura sia sui rilievi, accompagnati dal vento.
L’instabilità proseguirà fino al pomeriggio, con precipitazioni che potranno risultare a tratti abbondanti. La fascia prealpina potrebbe essere quella maggiormente esposta.
Non sono invece attese grandinate violente come quelle che hanno interessato il Bresciano nelle scorse settimane. I fenomeni temporaleschi restano però per loro natura rapidi e localizzati: all’interno della stessa zona potranno quindi verificarsi situazioni molto differenti, con località interessate da rovesci intensi e altre quasi completamente risparmiate.
Temperature giù fino a 25 gradi
Il maltempo in arrivo mette fine alla lunga fase di caldo anomalo. Mercoledì le temperature massime non dovrebbero superare i 25 gradi, con un calo anche vicino ai dieci gradi rispetto ai valori registrati nelle giornate precedenti.
L’instabilità continuerà anche giovedì 10 settembre, quando il tempo assumerà caratteristiche quasi autunnali: piogge, qualche temporale e parziali schiarite si alterneranno durante la giornata, mentre le massime scenderanno ulteriormente, attestandosi tra i 22 e i 24 gradi.
L’invito è a seguire gli aggiornamenti della Protezione civile e dei Comuni, soprattutto prima di programmare attività all’aperto. Durante i temporali sarà necessario prestare particolare attenzione alle aree esposte alle raffiche di vento, alla possibile caduta di rami, ai sottopassi e ai punti nei quali l’acqua può accumularsi rapidamente.