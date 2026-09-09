Maltempo, rami caduti sui binari: treni in tilt tra Cremona e Brescia

Circolazione in tilt questa mattina sulle linee ferroviarie Cremona-Treviglio e Cremona-Brescia a causa della presenza di rami caduti sui binari e per un guasto nella stazione della città lombarda in seguito a un temporale che all’alba ha interessato il territorio.
Il blocco
Il blocco ha avuto come conseguenze variazioni di percorso e cancellazioni dei treni, con disagi per i pendolari, sia studenti che lavoratori. È stato istituito un servizio sostitutivo con autobus.
In particolare sono stati soppressi il treno 10514, in partenza da Cremona alle 6.24 e diretto a Brescia, il 10516 delle 7.24 da Cremona verso Brescia e il 10517, in partenza da Brescia alle 8.40 e diretto a Cremona.
Diverse altre corse hanno subito modifiche: il regionale 10513, partito da Brescia alle 6.40 e diretto a Cremona, ha terminato la corsa a Olmeneta. Il 10515, in partenza da Bergamo alle 6.43 e diretto a Cremona, si è fermato a Brescia. Il 10518, previsto in partenza da Cremona alle 8.24 verso Brescia, è partito da Olmeneta.
La situazione è in evoluzione e la ripresa dipenderà dal completamento delle operazioni di rimozione dei rami e dalla verifica delle condizioni di sicurezza dei binari.