Maltempo, strade chiuse e smottamenti nel Bresciano

Il forte temporale di stamattina presto ha causato alcuni disagi nella provincia di Brescia, con diversi smottamenti soprattutto tra la Valsabbia e il lago di Garda, che hanno obbligato alla chiusura temporanea di alcune strade.

L’allerta per il maltempo era stata lanciata ieri da Regione Lombardia, che aveva segnalato un rischio per il Bresciano per temporali e dissesti idrogeologici. In via precauzionale, già ieri la Provincia di Brescia aveva deciso di chiudere la Sp 88 a Paspardo, interessata da frane nelle scorse settimane. Sono attesi stamattina ulteriori aggiornamenti dopo le valutazioni tecniche.

In Valsabbia

In Valsabbia è stata chiusa la strada tra Lavenone e la frazione Presegno per via di smottamenti e del livello molto alto del torrente Abioccolo, ingrossatosi con la pioggia. Attualmente si sta provando a riorganizzare il transito.

Il torrente Abioccolo dopo il temporale

Sempre in Valsabbia, una frana ha interrotto la strada fra Capovalle e la diga di Valvestino.

Sul Garda

Sul Garda i vigili del fuoco segnalano alcuni alberi caduti a Salò e Gargnano a causa delle raffiche di vento, non ci sono stati feriti. C’è stato inoltre uno smottamento sulla strada tra Navazzo e Gargnano, su cui è stato istituito il senso unico alternato in un primo momento, poi il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente.

La Guardia Costiera, inoltre, segnala la presenza di numerosi detriti galleggianti alla deriva nel lago, tra cui tronchi, davanti a Campione e a Toscolano Maderno. Raccomanda, dunque, una navigazione attenta a velocità ridotta.

Fango a Villa di Gargnano per l'esondazione del torrente

A Villa di Gargnano all’alba è esondato anche il torrente Gamberera, riversando decine di metri cubi di fango sulla strada e negli spazi esterni di alcune case in riva al lago. Distrutto il giardino botanico adiacente.