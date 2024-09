Maltempo, cancellati i treni tra Brescia e Cremona

A causa del maltempo che questa mattina sta attraversando in particolare la Bassa Bresciana, per quanto riguarda la nostra provincia, sono stati cancellati diversi treni tra Brescia e Cremona.

Il traffico sui binari parrebbe interrotto per la caduta di alcuni alberi sui binari a Robecco.

Oggi in Lombardia è segnata un’allerta arancione per il maltempo, che indica la criticità moderata. Il maltempo è previsto in quasi tutta Italia.