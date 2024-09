Maltempo, da mezzanotte allerta gialla e arancione nel Bresciano

Regione Lombardia ha diramato un bollettino di allerta gialla e arancione per il maltempo previsto nella giornata di domani nella nostra provincia.

Dalla notte e per l'intera giornata - spiega AllertaLom in una nota - sono attese precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, con accumuli moderati o forti sulle prime Prealpi, sulla fascia pedemontana e, più localizzati, sulla pianura meridionale.

I settori maggiormente interessati saranno quelli di Nordovest, con cumulate locali fino a 100 millimetri in 24 ore, e i fenomeni più intensi sono attesi tra la notte ed il tardo pomeriggio. Venti in rinforzo da Est sulla pianura nella notte, da Sud-Sudest sui rilievi, in attenuazione in serata.

Il codice per il rischio idrogeologico è giallo (criticità ordinaria), e arancione (criticità moderata) per il rischio di temporali.

L'assegnazione dei codici alle macrozone della nostra regione a seconda del rischio temporali - AllertaLom

La Protezione civile

La Protezione civile di Brescia si è già attivata, preallertando il personale della Polizia Locale e i volontari delle associazioni di volontariato di Protezione civile.

Particolare attenzione sarà rivolta alle aree a rischio allagamento, soprattutto a quelle in prossimità dei corsi d’acqua principali (Mella e Garza), al reticolo idrico minore e ai sottopassi stradali e pedonali.

Aprica è stata allertata per la verifica delle griglie in corrispondenza dei punti critici del reticolo, mentre il Consorzio di Bonifica Oglio Mella e il Consorzio di Bonifica Chiese per le procedure di messa in sicurezza della rete idrica.

Alle cittadine e ai cittadini si raccomanda prudenza, specie nelle zone più vicine ai corsi d'acqua, con l'invito a contattare tempestivamente la centrale operativa della Polizia Locale (030.45001) qualora dovessero ravvisare situazioni di pericolo.