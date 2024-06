Maltempo a Flero, due persone disabili soccorse dai Vigili del fuoco

Il maltempo continua a farsi sentire nella provincia di Brescia. Dopo gli eventi meteo estremi dei giorni scorsi, dalla serata di ieri e fino in mattinata una intensa perturbazione ha interessato i territori delle provincie di Milano, Varese, Brescia, Bergamo e Monza.

I Vigili del fuoco sono stati impegnati per operazioni di soccorso ad autisti in difficoltà, prosciugamenti, messa in sicurezza di alberi pericolanti: effettuati complessivamente oltre 120 interventi.

Nel comune di Flero è straripato un canale del reticolato minore: due persone disabili sono state soccorse dai Vigili del fuoco e condotte in luogo sicuro.