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Malore sul lavoro a Quinzano d’Oglio: 32enne soccorso

L’episodio si è verificato in un’azienda di via Rosselli: il lavoratore, dipendente di un’azienda esterna, si è improvvisamente accasciato al suolo
Elisoccorso in azione (foto d'archivio) - © www.giornaledibrescia.it
Elisoccorso in azione (foto d'archivio) - © www.giornaledibrescia.it

Si è sentito male mentre stava lavorando e si è accasciato a terra. L’episodio si è verificato intorno alle 7.40 in un’azienda di via Rosselli, a Quinzano d’Oglio. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei soccorritori, giunti sul posto per prestare le prime cure al lavoratore. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Verolanuova, intervenuti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Stando alle testimonianze raccolte dai militari, il 32enne, dipendente di un’azienda esterna, che in quel momento si trovava all’interno dello stabilimento per motivi di lavoro, improvvisamente avrebbe accusato un malore, perdendo le forze e accasciandosi al suolo. Dopo le prime operazioni di soccorso, il giovane è stato trasportato in ospedale in elisoccorso.

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