Malore in acqua, bresciano muore ad Alghero davanti ai familiari

Tragedia sulla Riviera del Corallo ad Alghero, dove oggi un turista di 78 anni, Aldo Bazzoli, originario di Ghedi, è morto stroncato da un improvviso malore mentre faceva il bagno a pochi metri dalla riva. L'uomo si trovava in vacanza in Sardegna da lunedì, ospite della località insieme ad alcuni familiari, in particolare le due sorelle e i rispettivi mariti. Una vacanza di relax, bruscamente spezzata in pochi minuti, consumatasi sotto gli occhi attoniti dei parenti presenti sulla spiaggia e di molti bagnanti.
Il dramma si è consumato nello specchio d'acqua antistante la battigia: subito dopo il malore, l'allarme è scattato tempestivamente. Il bagnino in servizio sul litorale si è precipitato in acqua, ha raggiunto il 78enne e lo ha trascinato a riva. Sulla sabbia sono iniziate immediatamente le prime manovre salvavita, con il massaggio cardiaco praticato incessantemente in attesa dei soccorsi professionali.
La macchina dell'emergenza si è mobilitata rapidamente: a Porticciolo sono giunti i sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza, supportati dall'atterraggio di un elicottero. Medici e infermieri hanno preso il posto del bagnino, proseguendo disperatamente le manovre rianimatorie per quasi un'ora nel tentativo estremo di riattivare il battito cardiaco.
Nonostante la lunga e prolungata sequenza di interventi medici, per il settantottenne non c'è stato purtroppo nulla da fare: il suo cuore ha ceduto definitivamente sulla spiaggia. Sul posto sono intervenuti gli elementi necessari per i rilievi di rito e per accertare le circostanze esatte del decesso.