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Malore in acqua, bresciano muore ad Alghero davanti ai familiari

La tragedia sulla Riviera del Coralli venerdì pomeriggio: la vittima è il 78enne Aldo Bazzoli, originario di Ghedi
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

La Riviera del Corallo ad Alghero
La Riviera del Corallo ad Alghero

Tragedia sulla Riviera del Corallo ad Alghero, dove oggi un turista di 78 anni, Aldo Bazzoli, originario di Ghedi, è morto stroncato da un improvviso malore mentre faceva il bagno a pochi metri dalla riva. L'uomo si trovava in vacanza in Sardegna da lunedì, ospite della località insieme ad alcuni familiari, in particolare le due sorelle e i rispettivi mariti. Una vacanza di relax, bruscamente spezzata in pochi minuti, consumatasi sotto gli occhi attoniti dei parenti presenti sulla spiaggia e di molti bagnanti.

Il dramma si è consumato nello specchio d'acqua antistante la battigia: subito dopo il malore, l'allarme è scattato tempestivamente. Il bagnino in servizio sul litorale si è precipitato in acqua, ha raggiunto il 78enne e lo ha trascinato a riva. Sulla sabbia sono iniziate immediatamente le prime manovre salvavita, con il massaggio cardiaco praticato incessantemente in attesa dei soccorsi professionali.

La macchina dell'emergenza si è mobilitata rapidamente: a Porticciolo sono giunti i sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza, supportati dall'atterraggio di un elicottero. Medici e infermieri hanno preso il posto del bagnino, proseguendo disperatamente le manovre rianimatorie per quasi un'ora nel tentativo estremo di riattivare il battito cardiaco.

Nonostante la lunga e prolungata sequenza di interventi medici, per il settantottenne non c'è stato purtroppo nulla da fare: il suo cuore ha ceduto definitivamente sulla spiaggia. Sul posto sono intervenuti gli elementi necessari per i rilievi di rito e per accertare le circostanze esatte del decesso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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maloremorto in spiaggiaAlghero
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