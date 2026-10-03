Alle ore 13 circa di oggi la Sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Brescia è stata allertata per il recupero di due escursionisti in difficoltà in una zona impervia nel territorio di Magasa. Sul posto è intervenuta la squadra del Distaccamento di Salò, con personale specializzato Saf (Speleo Alpino Fluviale), supportata dall’elicottero Drago 153 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Varese. I due escursionisti sono stati raggiunti e recuperati dai Vigili del Fuoco e successivamente affidati al personale sanitario del 118, che ha provveduto a verificarne le condizioni di salute. Entrambi sono stati recuperati in buono stato di salute.
Magasa, due escursionisti in difficoltà soccorsi in elicottero
La coppia, ora in buone condizioni, si trovava in una zona impervia. Sul posto è intervenuta la squadra del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Salò, con personale del nucleo Speleo alpino fluviale, supportata dal Reparto volo dei pompieri di Varese
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L'elicottero intervenuto nel recupero di due escursionisti a Magasa
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