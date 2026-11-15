Lutto nel mondo delle auto storiche, è morto Pier Luigi «Gigi» Fortin

Fondatore del Club Emmebi 70, di cui è stato per molti anni vicepresidente, aveva 74 anni. Aveva vissuto a Sarezzo e a Marone

Angelo Seneci 15 novembre 2026 1 ' di lettura

Pier Luigi «Gigi» Fortin Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Pier Luigi «Gigi» FortinMaroneSarezzo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...