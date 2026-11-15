Lutto nel mondo delle auto storiche, è morto Pier Luigi «Gigi» Fortin

Profonda commozione nel mondo delle auto storiche italiane per la scomparsa di Pier Luigi Fortin, per tutti semplicemente «Gigi», figura molto conosciuta e apprezzata nell’ambiente della regolarità. Fondatore del Club Emmebi 70, di cui è stato per molti anni vicepresidente, Fortin aveva 74 anni. Aveva vissuto a Sarezzo e a Marone, località alla quale era rimasto profondamente legato e dove continuava a trascorrere alcuni mesi all’anno, risalendo dalla Sicilia, regione nella quale si era trasferito.
Da tempo conviveva con problemi respiratori che, almeno inizialmente, non lasciavano presagire un epilogo così doloroso. Da giugno, tuttavia, le sue condizioni di salute erano progressivamente peggiorate, rendendo necessari diversi ricoveri e trasferimenti in strutture sanitarie, fino all'ultimo periodo trascorso nella Rsa di Sale Marasino.
Insieme a Laura, sua compagna di gare, aveva iniziato l’attività sportiva nel 2001, costruendo negli anni un percorso ricco di soddisfazioni, culminato nel 2017 con la conquista del titolo di campioni italiani di regolarità. Dopo alcune partecipazioni occasionali nella stagione successiva, i due avevano deciso di lasciare l’attività agonistica.
L’ultimo saluto a Gigi Fortin sarà dato domani, lunedì 16 novembre, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore a Carcina. Al termine della cerimonia funebre, la salma sarà accompagnata al Tempio Crematorio.