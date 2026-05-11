Lumezzane, tesoretto da 1,6 milioni per migliorare il territorio

Lumezzane scrive un nuovo capitolo della sua crescita, con il Consiglio comunale che ha dato il via libera al rendiconto del 2025, un bilancio che non solo conferma la solidità economica, ma lancia anche nuovi progetti di grande impatto per la città . Con quasi 8 milioni di euro in gioco, il Comune si prepara a sbloccare 1,6 milioni di euro destinati a miglioramenti tangibili per il territorio e i suoi abitanti.

«Numeri importanti», ha dichiarato il sindaco e assessore al bilancio, Joseph Facchini, sottolineando come questi risultati siano il frutto di un'amministrazione responsabile e di una gestione delle risorse che ha saputo garantire equilibrio e trasparenza. I revisori dei conti hanno infatti confermato il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica, dando una solida base a tutti i futuri interventi.

Opere

A partire da questi nuovi investimenti, Lumezzane avrà la possibilità di realizzare opere fondamentali per il miglioramento della qualità della vita. Più di 750mila euro saranno destinati alla manutenzione straordinaria delle strade, con asfaltature, abbattimento delle barriere architettoniche e progettazioni di nuove opere pubbliche, tra le quali la riapertura del percorso vita, un progetto molto atteso dalla comunità.

Altri 460mila euro verranno utilizzati per la manutenzione ordinaria della viabilità, mentre 150mila euro andranno a sostegno delle iniziative sociali, tra cui il bando Grest e l’ampliamento dei fondi per le utenze, garantendo il supporto alle famiglie più vulnerabili.

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L’investimento in sicurezza e innovazione è altrettanto importante: 110mila euro sono previsti per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica e l’installazione di impianti di videosorveglianza, con il contributo della Regione. Infine, oltre 100 mila euro saranno utilizzati per interventi su scuole e impianti sportivi, migliorando anche gli spazi di aggregazione giovanile.

Debito in calo

Facchini ha quindi ricordato come la gestione accorta delle risorse abbia permesso di ridurre il debito comunale da oltre 4 milioni a circa 600mila euro, senza mai compromettere i grandi investimenti in opere pubbliche, che hanno già superato i 33 milioni di euro negli ultimi anni. «Lumezzane – ha concluso il sindaco – continua a guardare al futuro con fiducia, migliorando ogni giorno la città, senza aumentare le tasse e senza lasciare nessuno indietro».