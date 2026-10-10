I campioni del mondo dei funghi sono di Lumezzane

Il gruppo «Funghi e Fate» di Lumezzane ha vinto l'oro nel campionato a squadre

Il gruppo «Funghi e Fate» ha conquistato l’oro a squadre a Cerreto Laghi, superando la concorrenza di 45 formazioni italiane e straniere

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali