A Lumezzane l’addio a padre Paolo Mazzoldi

Dopo padre Giancarlo Orlini, scomparso a fine 2024, un altro lutto colpisce la congregazione di Padre Piamarta e la comunità di via Cremona. È spirato l’altra notte, all’età di 86 anni, dopo una lunga malattia, padre Paolo Mazzoldi, dal 1994 al 2003 parroco di Santa Maria della Vittoria. Padre Mazzoldi ha inoltre prestato il suo servizio nelle opere della Congregazione quale animatore vocazionale e nell’ufficio missionario piamartino.

E la comunità di via Cremona serba di lui un piacevole ricordo, non solo per le opere realizzate come la riqualificazione dell’oratorio, rifacimento del tetto e delle vetrate della chiesa, ma soprattutto per l’umanità, il carattere aperto e cordiale, l’attenzione ai piccoli.

L’ultimo saluto sarà oggi alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di S. Apollonio a Lumezzane, sua parrocchia d’origine, partendo dalla Casa del Commiato Benedini.