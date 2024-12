È morto a Latina padre Giancarlo Orlini: martedì i funerali a Brescia

Per vent’anni, dal 1977 al 1997, l’istituto «Piamarta» è stato per padre Giancarlo Orlini, improvvisamente deceduto l’altra sera all’età di 75 anni, la sua casa.

Dapprima come insegnante e poi come direttore, facendo della scuola di via Cremona una fucina di ragionieri e di diplomati in lingue. Sotto la sua direzione, infatti, a metà degli anni Ottanta, ha aperto il primo liceo linguistico paritario della città e della provincia, sperimentando, successivamente, anche il Liceo europeo ad indirizzo giuridico-economico.

Uomo e sacerdote dalle idee cristalline - molti ex studenti lo ricordano come persona lungimirante - sapeva ascoltare e dialogare e, se necessario, rabbonire; era capace di far vibrare con la sua voce chiara e decisa le corde del cuore.

Molti ex allievi della scuola, ora gestita dal gruppo Foppa, serbano di lui un ricordo piacevole, anche per le sue doti manageriali.

Originario di Bedizzole, aveva abbracciato l’ideale della congregazione Sacra Famiglia di Nazareth di San Giovanni Battista Piamarta che ha nell’educazione dei giovani il suo carisma; all’interno di essa aveva anche ricoperto l’incarico di consigliere ed economo generale (1997-2015); ha trascorso gli ultimi anni come parroco di Pontinia, a Latina, dove l’altra sera è spirato.

La salma di padre Giancarlo riposa all’istituto S. Maria di Nazareth in via Ferri (viste dalle 8 alle 12 di martedì 31); il rito funebre sarà celebrato domani alle 13.45 nella parrocchia di S. Maria della Vittoria in via Cremona, a fianco di quell’istituto che ha a lungo guidato.