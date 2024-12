Luci e saltimbanchi, mercatini e pattinaggio: una domenica a Brescia

Luci e saltimbanchi, mercatini, musica dal vivo, pattinaggio su ghiaccio e uno spettacolo di luci. Il tutto accompagnato dall’odore di frittelle e vin brulé.

La prima domenica di dicembre nel centro della città è stata come una sinfonia: in ogni piazza, in momenti diversi del pomeriggio, un evento diverso, i tempi ben studiati e il meteo ideale, temperature fredde, ma con un cielo sereno e soleggiato (nonostante la mattinata fosse iniziata con la più classica delle nebbie padane).

La giornata

Ricchissimo il calendario degli eventi che hanno accontentato grandi e piccoli, amanti dello shopping e del divertimento: negozi aperti, il mercatino di artigiani e hobbisti «L’ho fatto tutto io» in piazza Vittoria, quello di «East Lombardy Brescia» in Largo Formentone che ha proposto prodotti locali e, in varie piazze, i saltimbanchi del circo contemporaneo e teatro urbano de «La strada winter» i cui artisti, che si sono esibiti in piazzetta Benedetti Michelangeli, in piazzetta Vescovado, piazza Paolo VI, di fronte alla Pallata e in piazza della Loggia, hanno divertito i bambini e strappato risate anche agli adulti più seri e posati. Come tradizione vuole in inverno, in corso Zanardelli, c’erano gli Alpini a distribuire tè caldo e vin brulé: una presenza sempre gradita (soprattutto quando fa freddo), e a dimostrarlo c’era la lunga coda.

L’evento clou

A chiudere in bellezza la domenica è stato lo spettacolo di lighting art che ha trasformato la facciata del Grande in un concerto visivo. «Luci al Grande», questo il titolo dell’installazione «site specific», cioè creata proprio per il Massimo cittadino. Per l’accensione dell’opera d’arte, che sarà visibile per tutte le Feste, fino al 6 gennaio dalle 16 all’una, è stata organizzata una serata di gala con le istituzioni e alla quale hanno partecipato centinaia di bresciani. Il light designer Daniele Davino, con la direzione artistica di Angelo Bonello, ha creato, su musiche composte da Francesca Formisano, «un’illuminazione architetturale dinamica della facciata trasformando lo spazio urbano in un concerto visivo dove luce e musica, sincronizzate, si intrecciano». «Mi sono innamorato di Brescia nell’anno della cultura - ha detto Bonello prima di accendere l’installazione - questa opera d’arte ci permette di portare la magia del teatro a tutti».

Il teatro Grande bagnato da luci azzurre - Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

La sindaca Laura Castelletti ha sottolineato la volontà di «creare quell’atmosfera di Natale della quale abbiamo tutti voglia e bisogno; vogliamo rendere la città più accogliente e far sentire tutti a casa ogni volta che si attraversa il centro, non solo per noi, ma anche per i visitatori». L’assessore alle Attività produttive e Turismo Andrea Poli ha posto l’accento sul palinsesto natalizio che propone ben 120 eventi in un mese.