Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGarda

Gira con una katana di un metro nell’auto a Lonato: denunciato

Il giovane, un 2005 di origine marocchina, aveva nel bagagliaio anche una mazza da golf modificata. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati
Pierpaolo Prati

Pierpaolo Prati

Giornalista

Gli oggetti sequestrati dai carabinieri
Gli oggetti sequestrati dai carabinieri

Una katana lunga quasi un metro e una mazza da golf modificata nel bagagliaio dell’auto. È quanto hanno trovato questa mattina i Carabinieri durante un controllo a Lonato del Garda, dopo una segnalazione arrivata dal parcheggio del centro commerciale Smeraldo.

L’intervento

Stando alla richiesta di intervento alcune persone che si aggiravano nella zona armate di katana. Una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Desenzano ha quindi raggiunto il parcheggio e fermato un’auto con a bordo un giovane di origine marocchina, classe 2005.

Durante il controllo della vettura, nel bagagliaio i militari hanno trovato una katana lunga complessivamente 99 centimetri, completa di fodero, e una mazza da golf privata della parte terminale in metallo. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati. Il giovane è stato denunciato per porto abusivo di armi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
katanadenunciatoLonato del Garda
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...