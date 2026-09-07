Gira con una katana di un metro nell’auto a Lonato: denunciato

Una katana lunga quasi un metro e una mazza da golf modificata nel bagagliaio dell’auto. È quanto hanno trovato questa mattina i Carabinieri durante un controllo a Lonato del Garda, dopo una segnalazione arrivata dal parcheggio del centro commerciale Smeraldo.
L’intervento
Stando alla richiesta di intervento alcune persone che si aggiravano nella zona armate di katana. Una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Desenzano ha quindi raggiunto il parcheggio e fermato un’auto con a bordo un giovane di origine marocchina, classe 2005.
Durante il controllo della vettura, nel bagagliaio i militari hanno trovato una katana lunga complessivamente 99 centimetri, completa di fodero, e una mazza da golf privata della parte terminale in metallo. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati. Il giovane è stato denunciato per porto abusivo di armi.