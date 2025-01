Lonato, galleria San Zeno chiusa: quali sono le strade alternative

Meno cinque. Il conto alla rovescia per la chiusura della galleria San Zeno a Lonato è iniziato. Dal 20 gennaio e per tre mesi la galleria resterà chiusa al traffico per l’intera giornata. Nei nove mesi successivi, la chiusura sarà limitata alle ore serali e notturne, dalle 19 alle 7. L’intervento prevede nuovi marciapiedi, pavimentazione, impianti potenziati e adeguamenti antincendio. Un restyling necessario per una struttura in servizio da quarant’anni.

Le modifiche alla viabilità

Le modifiche alla viabilità interesseranno sia il traffico pesante sia quello ordinario. Per i mezzi di lunga percorrenza diretti verso Brescia, è prevista l’uscita alla rotatoria del McDonald’s di Desenzano con deviazione verso Castiglione e Montichiari, oppure l’utilizzo dell’autostrada fino a Brescia est. Per il traffico ordinario, chi viaggia verso ovest potrà uscire dalla tangenziale a Barcuzzi, seguire per Padenghe e rientrare a Bedizzole (ex Faeco).

Lonato sarà in ogni caso il territorio più coinvolto e si prepara «all’assedio».

Mezzi pesanti

Dal 20 gennaio, un’ordinanza comunale limiterà la circolazione degli autocarri con massa superiore a 3,5 tonnellate, introducendo divieti in diverse aree strategiche. In particolare, non sarà consentito l’accesso al centro storico e a una serie di vie nevralgiche, tra cui via Cesare Battisti, dalla rotatoria con via Mancino verso il centro, e via IV Novembre, su tutta la sua estensione. Restrizioni analoghe si applicheranno in via Montebello, via Statale, comprese le vie Cassetta, Molini e Roma, e in tratti specifici di via Napoleone Tirale e di via San Zeno.

Obblighi di svolta

Per agevolare il flusso dei veicoli e prevenire congestioni, saranno introdotti obblighi di svolta in punti strategici. In via Cesare Battisti, gli autocarri in arrivo dovranno svoltare a sinistra alla rotatoria con via Mancino, evitando l’accesso al centro. In via San Zeno, sarà obbligatorio svoltare a sinistra per i mezzi provenienti dalla variante Sp11 in direzione Brescia, così come in via Bettola e via Mapella, dove saranno stabilite manovre obbligatorie per indirizzare il traffico verso percorsi alternativi. Regolamentazioni simili interesseranno via Paolo Borsellino, con obbligo di svolta a destra per i mezzi provenienti dalla zona industriale, e via Napoleone Tirale, dove saranno imposti obblighi di svolta e proseguimento rettilineo in corrispondenza delle principali intersezioni.

Queste misure, integrate con la sospensione temporanea del divieto di transito su alcune vie come Campagna Sopra e Campagna Sotto per i mezzi locali diretti verso Desenzano e Verona, puntano a ridurre al minimo i disagi e a preservare la sicurezza e l’ordine nelle aree più sensibili del territorio.