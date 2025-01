Lonato, la galleria San Zeno lungo la Sp11 chiude dal 20 gennaio

Dovrebbe essere una bella notizia, in realtà è una grossa tegola che si sta per abbattere in particolare su Lonato, ma anche sui paesi limitrofi e che, è più che certo, creerà notevoli disagi: la galleria San Zeno lungo la tangenziale (la ex Sp11) chiude dal 20 gennaio. E resta chiusa H24 per tre mesi. Per i successivi nove mesi, invece, la chiusura sarà solo tra le 19 e le 7 del giorno successivo. Un travaglio di un anno intero utile a potenziare gli impianti tecnologici, rifare la pavimentazione e i marciapiedi, ma anche per mettere a norma la galleria, vecchia di quasi quarant’anni, rispetto alla legislazione europea antincendio.

Il sindaco Roberto Tardani c’era, quando era stato tagliato il nastro: la sua «prima volta» da primo cittadino. E c’è oggi, chiamato a chiedere ai suoi concittadini uno sforzo di pazienza: «Bene che si intervenga sulla galleria – ha riferito oggi, durante un incontro organizzato con i rappresentanti di quartiere per fare il punto –, ma i disagi saranno purtroppo inevitabili e di nuovo concentrati sul nostro territorio».

Il piano per il traffico

Disagi viabilistici, che si è cercato di arginare anche con il confronto tra A4 Holding, che ha in capo l’intervento, la Prefettura, i Comuni limitrofi, le forze di polizia. La società autostradale ha pensato a un «piano» per il traffico pesante di lunga percorrenza: per chi procede verso Brescia, uscita alla rotatoria del McDonald’s a Desenzano, con deviazione verso Castiglione e Montichiari, oppure l’uso dell’autostrada fino a Brescia est.

La Polizia locale di Lonato ha pensato alla viabilità della zona, pesante e leggera. Nella gestione, sarà affiancata quanto meno in un primo periodo dalla Polizia provinciale. È prevista la deviazione del traffico pesante con uscita dalla tangenziale a Bedizzole (ex Faeco) e direzione Padenghe-Barcuzzi. Per tre mesi, inoltre, sarà sospeso il divieto di transito ai mezzi pesanti a Campagna, per i mezzi della zona che si devono spostare verso Desenzano (ma non potranno andare in direzione Filatoio: solo verso Montichiari). Snodo «Campagna» tra l’altro delicatissimo: erano in partenza i lavori per la rotatoria sulla 668, si dovranno riprogrammare. E in tema «lavori», si dovranno armonizzare anche le date di cantiere che riguardano il rifacimento di piazza Corlo, in centro a Lonato, per non incidere ulteriormente sulla viabilità.

Per il comandante della Locale, Gianmauro Cattaneo, «inevitabilmente ci saranno dei problemi e sarà molto faticoso. Abbiamo cercato di creare una cintura di protezione attorno a Lonato: i primi dieci giorni saranno decisivi per comprendere se stia funzionando». L’invito è a consultare l’ordinanza completa, con tutte le modifiche alla viabilità, sul sito istituzionale del Comune.