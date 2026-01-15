«In Piazza con Noi» a Lonato per la Fiera agricola regionale

Bancarelle, trattori in mostra e il profumo di formaggio stagionato che si mescola a quello del vin brulé: domenica la Fiera agricola regionale di Lonato si trasforma in palcoscenico televisivo.

«In piazza con noi», la storica trasmissione di Teletutto, sarà in diretta dalle 11 alle 12.20 dal cuore del paese, per raccontare il volto della città tra voci istituzionali, associazioni, prodotti tipici e musica dal vivo.

Sotto i riflettori

L’appuntamento è in piazza, ma anche sul piccolo schermo: a condurre saranno Marco Recalcati ed Elisabetta Del Medico, affiancati come sempre da Giorgio Zanetti, voce irriverente e trasversale, incaricato di scovare storie e personaggi lontani dai riflettori. La trasmissione si aprirà con l’esibizione del corpo bandistico lonatese e il saluto del sindaco Roberto Tardani, seguito da una cartolina filmata che introduce storia e peculiarità del territorio.

Altre voci

A fare da filo rosso sarà naturalmente l’agricoltura, protagonista della fiera e cuore economico del territorio. Interverranno l’assessore all’agricoltura Massimo Castelli, i referenti di Coldiretti e Confagricoltura e il presidente e il direttore della Fiera.

Ci sarà spazio anche per la voce degli operatori: tra questi Garda Latte, chiamata a raccontare la propria filiera produttiva, ed Elena Orcini, con una vetrina dedicata ai prodotti De.Co, in particolare zafferano e riso.

Ma il racconto della città non si fermerà alle campagne. Al centro ci saranno anche cultura, sociale, ambiente e salute, con una galleria di interventi istituzionali: dalla vicesindaca Monica Zilioli, con delega ai lavori pubblici, all’assessore alla cultura Mariangela Musci, che presenterà le attività in corso alla Torre civica e in Rocca, fino all’assessore ai servizi sociali Nicola Bianchi e a quello all’ambiente Cristian Simonetti.

Non solo sapori

Uno spazio sarà riservato anche alle Farmacie comunali, rappresentate dal presidente Attilio Quartucci, e alle associazioni attive nel volontariato e nel primo soccorso, come Cantieri Gremm e Garda Emergenza. Tra gli inserti previsti, anche un approfondimento redazionale dedicato al centro commerciale Il Leone, partner dell’iniziativa.

Il ritmo, come sempre, sarà scandito da interventi in diretta e servizi filmati. E non mancheranno le note musicali: la banda tornerà sul finale per chiudere la puntata sulle stesse frequenze d’apertura, in un ideale cerchio che si richiude.

«In piazza con noi» sarà trasmessa in replica domenica sera, alle 20.30, sempre su Teletutto.