Lonato, carabiniere libero dal servizio sventa un furto in un supermercato

I militari hanno arrestato un uomo pakistano di 58 anni e una donna britannica di 39: stavano cercando di rubare prodotti cosmetici

Simone Bracchi Giornalista 16 luglio 2026 1 ' di lettura

La refurtiva recuperata dai carabinieri Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti tentato furtosupermercatocarabinieriarrestoLonato del Garda Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...