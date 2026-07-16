Lonato, carabiniere libero dal servizio sventa un furto in un supermercato

Ha notato i due aggirarsi con fare sospetto tra le corsie di un supermercato ed è riuscito a sventare un furto: protagonista un carabiniere della stazione di Sirmione, in quel momento libero dal servizio. In manette sono finiti un uomo pakistano di 58 anni e una donna britannica di 39, entrambi domiciliati a Lonato, senza occupazione e incensurati.
Il fatto
È successo nella serata di ieri, mercoledì 15 luglio, a Lonato del Garda: è qui che il militare si è distinto per la prontezza e lo spiccato spirito d’osservazione. Il carabiniere si trovava all'interno di un ipermercato situato in un noto centro commerciale di via Mantova quando ha notato la coppia aggirarsi con atteggiamento sospetto tra le corsie. Dopo averli osservati attentamente, ha visto i due nascondere e sottrarre articoli cosmetici e prodotti per la cura della persona, dall’ingente valore, tentando poi di allontanarsi oltre le casse senza pagare.
Senza perdere d'occhio i complici, il militare ha immediatamente allertato la Centrale operativa della Compagnia, richiedendo l'invio di una pattuglia e procedendo nel frattempo a fermare i soggetti in sicurezza. I carabinieri di Sirmione, giunti tempestivamente sul posto, hanno arrestato la coppia per furto aggravato in concorso. L'intera refurtiva è stata recuperata e subito riconsegnata al responsabile del punto vendita.