Tradizione e festa, grande successo per la Fiera di Lonato

La Fiera Regionale di Lonato ha spento 68 candeline, ma il vento che l’ha attraversata è stato tutto fuorché vecchio. Una settimana di eventi, convegni e tradizioni chiusa con un successo pieno, dentro e fuori il campo fiera.

Cuore pulsante di una comunità che sa ritrovarsi tra banchi, trattori, musica e sapori, la manifestazione si è confermata un appuntamento imprescindibile per Lonato e non solo. Già da giovedì 8 gennaio – con i convegni tematici – la Fiera aveva iniziato a far sentire la sua voce. Poi, nel weekend clou, è stato un crescendo: 300 espositori distribuiti tra centro storico e campo fiera e una folla festosa in ogni angolo.

Leggi anche A Lonato la fiera che guarda al futuro dell’agricoltura

Sold out il concerto della Banda Faber al Teatro Italia, gremita la Basilica per l’appuntamento lirico con Marta Pluda e Lara Lagni, accompagnate da coro e orchestra. Tra i momenti più fotografati, la spettacolare Trattorata di domenica: 160 mezzi in corteo per le vie del paese, preceduti dalla benedizione in piazzale Zanelli.

Loading video... «In Piazza con Noi» da Lonato del Garda (puntata 339)

E per chi ama la tradizione ma non disdegna l’ironia, anche quest’anno è tornata la «Gimkana delle Autorità», sfida su trattorini agricoli tra sindaci e assessori, in collaborazione con Coldiretti Brescia. Il taglio del nastro sabato mattina ha visto in prima fila l’assessore regionale Giorgio Maione, delegato dal presidente Fontana, con il sindaco Roberto Tardani e il vicepresidente della Provincia Fabio Rolfi.

Leggi anche Gran Galà Show, la fiera di Lonato si presenta in spettacolo

Riconoscimenti

«Un’edizione partecipatissima, che ha saputo valorizzare le nostre eccellenze produttive, culturali e sociali» commenta Tardani. «La Fiera è un patrimonio che va oltre la politica: un momento vero di comunità». Soddisfatto anche l’assessore all’Agricoltura Massimo Castellini: «Abbiamo dato voce a un comparto che è motore economico e identitario del territorio». Anche il meteo, inizialmente incerto, ha deciso di stare al gioco, regalando tre giornate perfette.

Intanto, fino al 1° marzo prosegue «Töt Porsèl», il circuito enogastronomico che celebra il maiale con piatti della tradizione e ricette creative. Perché a Lonato, la festa continua.