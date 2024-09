L’olio di Monte Isola attende il gestore del frantoio

Manca meno di un mese all’avvio della campagna olivicola sul Sebino - che solitamente parte con la prima settimana di ottobre - e quindi all’apertura dei frantoi. Quello di Monte Isola, La Masna dell’isola, non ha ancora un frantoiano designato. Il Comune ha emanato un bando per raccogliere le manifestazioni d’interesse, e quelle sono pervenute, come conferma il sindaco Lorenzo Ziliani. L’assegnazione sarà resa nota in una delle prossime sedute di giunta per poter aprire il frantoio, così come riporta il bando, l’11 ottobre.

Quest’anno la stagione olivicola si presenta con segnali di grande ottimismo dal momento che gli olivi sono carichi ed i frutti sani. Non ci sono stati parassiti, come la mosca olearia dello scorso anno che hanno funestato la raccolta. Il bando riporta anche i quantitativi degli ultimi anni che rendono conto dei raccolti sull’isola che vanta un patrimonio di oltre sedici mila piante. Proprio per questo motivo le Amministrazioni comunali passate hanno spinto per la realizzazione di un frantoio «In house» o meglio «In island» dedicato alla produzione montisolana.

Gli ultimi quattro anni hanno visto nel 2020 la raccolta di circa 2.844 quintali di olive, nel 2021 circa 32 quintali di olive, nel 2022 circa 1.867 quintali di olive e nel 2023 circa 31 quintali di olive per un valore medio annuale di ricavi pari a circa 32 mila euro. Il valore di mercato dell’olio Dop di Monte Isola va invece dai 20 euro al litro in su. Va da sé che l’avere un frantoio vicino dove gli olivicoltori possono conferire più velocemente possibile il raccolto sia un grande valore aggiunto.

«Il concessionario dovrà gestire il frantoio e l’impianto per la lavorazione delle olive, dando priorità a quelle prodotte sull’isola, curare la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti e mantenere la pulizia ed il decoro degli stessi - riporta il bando -. L’apertura del frantoio dovrà essere effettuata venerdì 11 ottobre e la chiusura venerdì 30 novembre, con possibilità di apertura protratta oltre tale termine ove si rilevino esigenze correlate all’andamento della raccolta delle olive, comunque non oltre la data del 15 dicembre».

La Masna dell’isola tra il 2008 e oggi ha avuto momenti di transizione simili a questo dal momento che si sono avvicendati diversi gestori, dall’Aipol alla Clarabella, l’ultima in ordine di tempo.